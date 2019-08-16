https://static.news.ru/photo/e4f160c6-c0c9-11e9-85f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Yao/Xinhua/Global Look Press

Сотрудники милиции Киргизии провели обыск в доме у родственника экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. В ходе следственных действий была обнаружена крупная сумма денег — 170 тысяч сомов ($2,5 тысячи) и $318 тысяч.

Кроме того, силовики нашли записи о расходах на сумму более 2 млн сомов ($32 тысячи). По предварительным данным, деньги были израсходованы на содержание и финансирование участников митингов и массовых беспорядков, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что жена Атамбаева Раиса стала фигурантом уголовного дела. Под следствие она попала из-за предполагаемого давления на судей.