Сотрудники милиции Киргизии провели обыск в доме у родственника экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. В ходе следственных действий была обнаружена крупная сумма денег — 170 тысяч сомов ($2,5 тысячи) и $318 тысяч.
Кроме того, силовики нашли записи о расходах на сумму более 2 млн сомов ($32 тысячи). По предварительным данным, деньги были израсходованы на содержание и финансирование участников митингов и массовых беспорядков, передаёт
Ранее News.ru писал, что жена Атамбаева Раиса стала фигурантом уголовного дела. Под следствие она попала из-за предполагаемого давления на судей.