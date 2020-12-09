Китайский эксперт оценил борьбу с пандемией в России

https://static.news.ru/photo/2db50330-3a40-11eb-b48c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Пандемия поможет России и Китаю нарастить сотрудничество в области медицины, заявил NEWS.ru декан Института финансовых исследований Китайского народного университета Ван Вэнь на полях XI Азиатской конференции клуба «Валдай».

Эксперт также выразил уверенность в том, что нашей стране в скором времени удастся побороть распространение коронавируса.

Мы можем поделиться опытом того, как локализовывать и сдерживать распространение эпидемии. Мы также можем сотрудничать в разработке вакцины. Мы уже знаем, как обстоит ситуация с коронавирусом в России и надеемся, что ваша страна успешно с ним справится, — подчеркнул Ван Вэнь.

Сотрудничество в области разработки ванкцин уже ведётся. Так, российские добровольцы участвуют в испытаниях вакцины против коронавируса от китайской компании CanSino Biologics Inc.

Ранее NEWS.ru писал о том, что разработка китайской лаборатории Sinovac показала эффективность в 97% случаев.