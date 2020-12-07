Китайская вакцина от COVID показала эффективность в 97%

https://static.news.ru/photo/0468c994-3937-11eb-88e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Индонезийская фармкомпания Bio Farma оценила эффективность вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac в 97%.

Наша группа, которая проводила клинические испытания на протяжении одного месяца, обнаружила, что промежуточные данные показывают её эффективность до 97%, — приводит РИА Новости слова представителя Bio Farma Ивана Сетиавана.

Ранее NEWS.ru писал, что клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса CoronaVac, разработанной специалистами китайской компании Sinovac Biotech, продемонстрировали её безопасность и способность создавать быстрый иммунный ответ.

В ходе испытаний было установлено, что у добровольцев, которые получили препарат, уровень антител был ниже, чем у переболевших коронавирусом. Тем не менее этого оказалось достаточно для защиты организма от инфекции.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19. До «ЭпиВакКороны» был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный в центре имени Гамалеи. Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса.