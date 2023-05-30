Китай запустил корабль «Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами Китай запустил корабль «Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами к орбитальной станции

Фото: Li Gang/XinHua/Global Look Press

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР 30 мая запустило к национальной орбитальной станции пилотируемый корабль «Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами на борту. Запуск осуществили в 09:31 по пекинскому времени (04:31 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны, Центральное телевидение Китая вело прямую трансляцию.

«Шэньчжоу-16» выводит на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-2F». Тайконавты проведут на станции около пяти месяцев, их возвращение на Землю ожидается в ноябре. Командир экипажа генерал-майор Цзин Хайпэн отправился в околоземное космическое пространство в четвертый раз, а специалист по полезной нагрузке Гуй Хайчао станет первым гражданским тайконавтом республики. Прежде на орбиту отправляли лишь офицеров Народно-освободительной армии Китая.

На орбите тайконавты проведут различные научные эксперименты, а также будут следить за технической исправностью станции.

Ранее сообщалось, что в июне 2023 года КНДР планирует запустить разведывательный спутник. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство со ссылкой на заместителя председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Ли Бен Чхоля. Предполагается, что спутник будет использоваться для наблюдения за военной деятельностью США.