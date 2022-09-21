Китаист назвал условия, при которых КНР открыто поддержит Россию Китаист Кашин: Китай может поддержать Россию на Украине в случае эскалации на Тайване

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» в Донецкой области

Китайский МИД без изменений повторил свою стандартную позицию по украинскому вопросу, комментируя обращение российского президента Владимира Путина о референдумах в Донбассе и частичной мобилизации, рассказал в беседе с Lenta.ru китаист Василий Кашин. По его словам, КНР может начать более открыто поддерживать Россию в случае эскалации ситуации на Тайване.

Полного сдвига от нейтральности к нашей поддержке не произошло. Возможно, если будет ухудшаться ситуация вокруг Тайваня, она произойдет. В плане реальных действий, они сделали много, чтобы нас поддержать, нарастив закупки нашего сырья и увеличив некоторые составляющие своего экспорта в Россию. Большего пока от них ожидать нет оснований, — заявил специалист.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь ранее призвал все стороны конфликта на Украине добиться прекращения боевых действий путем переговоров и удовлетворения их интересов в сфере безопасности. При этом он выразил надежду на то, что международное сообщество не будет этому препятствовать. Китайский дипломат сделал заявление в ответ на обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны, в ходе которого объявил о частичной мобилизации.