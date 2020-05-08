Число заразившихся коронавирусом растёт в Ухани

https://static.news.ru/photo/3285ef02-933b-11ea-ac84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Mengxin/Xinhua/Global Look Press

Второй день подряд в Ухани, которая стала эпицентром вспышки мировой пандемии коронавируса, выявляются новые заражённые. На этот раз в китайскую клинику попали пять человек.

В комитете по вопросам здравоохранения провинции Хубэй отмечают, что все они прежде считались бессимптомными носителями, но 10 мая их случаи переквалифицированы в подтверждённые, сообщает РИА Новости.

О новых случаях заражения в Ухани не сообщалось с 4 апреля, а последний выздоровевший пациент покинул местную больницу 26 апреля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Ухани рассказали подробности о выявленных новых случаях заражения коронавирусом, о которых стало известно 9 мая. Распространителем инфекции стал 89-летний мужчина. По данным городского комитета здравоохранения города, пожилой мужчина с 25 января не покидал своего жилого комплекса.