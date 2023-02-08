Число погибших при землетрясении в Турции превысило семь тысяч Число погибших при мощном землетрясении в Турции выросло до 7108

Фото: Cem Bakirci/Keystone Press Agency/Global look Press

Число погибших при мощном землетрясении в Турции выросло до 7108 человек, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Пострадали свыше 40 тысяч жителей.

По последним данным, 7108 стали жертвами землетрясения, число раненых — 40 910, — говорится в сообщении.

6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. В местном МЧС сообщают, что пострадали 37 011 человек. Магнитуда землетрясения составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек.

Под завалами остается семья москвичей — супруги Ирина и Аталай Эрйетли с двумя детьми в возрасте четырех и двух лет.

Ранее 8 февраля на юго-востоке Турции на границе с Сирией произошло землетрясение магнитудой 4,6, а после еще семь афтершоков магнитудой от 2,5 до 4,4.