В Турции произошло новое землетрясение

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На юго-востоке Турции на границе с Сирией произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным центра, последовали еще семь афтершоков магнитудой от 2,5 до 4,4.

Землетрясение зафиксировано в 05:52 по времени UTC (08:52 мск) в 58 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш — эпицентра сокрушительного землетрясения в Турции. Очаг залегал на глубине 10 километров, — говорится в сообщении EMSC.

6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. По последним данным, погибли 6234 человека. В местном МЧС сообщают, что пострадали 37 011 человек. Магнитуда землетрясения составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек.

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