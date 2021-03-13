Почти 40 человек погибли на протестах в Мьянме

Подконтрольный военным государственный телеканал MRTV, в свою очередь, сообщает, что протестующие применяли против силовиков оружие, что привело к гибели двоих полицейских.
1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и государственный советник, фактический глава правительства Аун Сан Су Чжи были задержаны. В стране было на год введено чрезвычайное положение, Вооружённые силы Мьянмы, захватившие власть, намерены провести новые парламентские выборы после отмены режима ЧП. Военные заявили о планах изменить состав избирательной комиссии, чтобы заново проверить результаты выборов, состоявшихся в 2020 году.
После этого азиатское государство захлестнула волна протестов. В акциях 28 февраля приняли участие сотни тысяч человек. Противники пришедшего к власти в результате военного переворота временного правительства становятся активнее с каждым днём. Жертвами столкновений в этот день стали шесть человек, сообщал NEWS.ru.
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