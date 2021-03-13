Почти 40 человек погибли на протестах в Мьянме

https://static.news.ru/photo/a44020f2-84fa-11eb-a66d-96000091f725_660.jpg Фото: Aung Kyaw Htet/Global Look Press

Подавление протестов после военного переворота в Мьянме привело к гибели 38 человек, ещё около 80 протестующих получили ранения, сообщили в Ассоциации помощи политическим заключённым Мьянмы.

Акции проходили во многих городах страны, смерти зафиксированы в том числе в Янгоне, Мандалае, Баго и Пхакане, говорится на сайте организации.

Myanmar junta forces killed at least 38 people in one day on March 14, according to AAPP @aapp_burma #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/ja9i4d4qW5 — Wa Lone (@walone4) March 14, 2021

Общее количество арестованных в стране достигло 2156, однако это число отражает только официальные аресты с предъявленными обвинениями. При этом задержаний на протестах было значительно больше.

The burning factories in Hlaing Tharyar could not be controlled still after midnight. Yangon Myanmar. #March14Coup #WhatsHappeningInMyanmar #RejectMyanmarMilitaryCoup pic.twitter.com/aMYt8iK30J — Violet (@Violet50231835) March 14, 2021

Подконтрольный военным государственный телеканал MRTV, в свою очередь, сообщает , что протестующие применяли против силовиков оружие, что привело к гибели двоих полицейских.

1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и государственный советник, фактический глава правительства Аун Сан Су Чжи были задержаны. В стране было на год введено чрезвычайное положение, Вооружённые силы Мьянмы, захватившие власть, намерены провести новые парламентские выборы после отмены режима ЧП. Военные заявили о планах изменить состав избирательной комиссии, чтобы заново проверить результаты выборов, состоявшихся в 2020 году.

После этого азиатское государство захлестнула волна протестов. В акциях 28 февраля приняли участие сотни тысяч человек. Противники пришедшего к власти в результате военного переворота временного правительства становятся активнее с каждым днём. Жертвами столкновений в этот день стали шесть человек, сообщал NEWS.ru.