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Азия

Почти 40 человек погибли на протестах в Мьянме

22:19, 14 марта 2021
Фото: Aung Kyaw Htet/Global Look Press

Подавление протестов после военного переворота в Мьянме привело к гибели 38 человек, ещё около 80 протестующих получили ранения, сообщили в Ассоциации помощи политическим заключённым Мьянмы.

Акции проходили во многих городах страны, смерти зафиксированы в том числе в Янгоне, Мандалае, Баго и Пхакане, говорится на сайте организации.

Общее количество арестованных в стране достигло 2156, однако это число отражает только официальные аресты с предъявленными обвинениями. При этом задержаний на протестах было значительно больше.

Подконтрольный военным государственный телеканал MRTV, в свою очередь, сообщает, что протестующие применяли против силовиков оружие, что привело к гибели двоих полицейских.

1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и государственный советник, фактический глава правительства Аун Сан Су Чжи были задержаны. В стране было на год введено чрезвычайное положение, Вооружённые силы Мьянмы, захватившие власть, намерены провести новые парламентские выборы после отмены режима ЧП. Военные заявили о планах изменить состав избирательной комиссии, чтобы заново проверить результаты выборов, состоявшихся в 2020 году.

После этого азиатское государство захлестнула волна протестов. В акциях 28 февраля приняли участие сотни тысяч человек. Противники пришедшего к власти в результате военного переворота временного правительства становятся активнее с каждым днём. Жертвами столкновений в этот день стали шесть человек, сообщал NEWS.ru.

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