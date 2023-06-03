AFP: число погибших при столкновении поездов в Индии достигло 120

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Число погибших в результате столкновения трех железнодорожных составов на востоке Индии достигло 120, сообщает AFP. По данным агентства, число пострадавших увеличилось до 850.

Издание Hindustan Times уточнило, несколько сотен человек могут оставаться в искореженных вагонах, поэтому точное число пострадавших и погибших еще может увеличиться.

Спасательная операция на месте ЧП продолжается и после наступления темноты. В больницы по всему округу доставлены более 350 человек. В близлежащих районах в состояние готовности приведены все частные и государственные медучреждения.

Столкновение двух пассажирских и одного грузового поезда в индийском штате Одиша произошло 2 июня около 19:20 местного времени (16:50 мск), недалеко от города Баласор. Порядка 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнай, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.

Ранее сообщалось, что в результате аварии в Индии погибли не менее 50 человек, еще 179 получили различные ранения. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родным и близким погибших.