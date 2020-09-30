Учёный нашёл скрытый под «Джокондой» эскиз Леонардо да Винчи

Итальянский исследователь Паскаль Котт обнаружил эскиз, скрытый под портретом «Джоконда» художника Леонардо да Винчи. Специалист изучал полотно 14 лет.
Котт начал исследование в 2004 году, когда администрация Лувра разрешила ему сделать фотографии на камеру, которую он сам разработал, сообщает Artnet News. Его устройство отличается высоким разрешением и позволяет обнаружить скрытые под краской мельчайшие детали благодаря технологии инфракрасной съёмки.
Изучив 1650 фотографий, учёный обнаружил под слоями краски ранее неизвестный набросок, сделанный в технике спольверо. Он подразумевает, что да Винчи использовал трафарет с отверстиями и древесный уголь.
Эскиз отличается от финальной версии картины. На нём Мона Лиза показана в немного другой позе и в её волосах есть заколка. Такая причёска не была популярна во Флоренции в те времена, поэтому, по догадкам Котта, мастер мог изобразить на ней аллегорию или богиню.
В 2019 году в Лувре появилась 3D-копия Моны Лизы в натуральную величину. Для её создания разработчики использовали рентгеновское и инфракрасное сканирование полотна, которое помогло определить, как выглядели лицо и тело натурщицы, писал NEWS.ru.