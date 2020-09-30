Учёный нашёл скрытый под «Джокондой» эскиз Леонардо да Винчи

https://static.news.ru/photo/9e34ba94-0316-11eb-8a79-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikipedia.org

Итальянский исследователь Паскаль Котт обнаружил эскиз, скрытый под портретом «Джоконда» художника Леонардо да Винчи. Специалист изучал полотно 14 лет.

Котт начал исследование в 2004 году, когда администрация Лувра разрешила ему сделать фотографии на камеру, которую он сам разработал, сообщает Artnet News. Его устройство отличается высоким разрешением и позволяет обнаружить скрытые под краской мельчайшие детали благодаря технологии инфракрасной съёмки.

A hidden drawing lies beneath the "Mona Lisa," new ultra-high-resolution images reveal: https://t.co/qU7WTsxVXu pic.twitter.com/ejkfVsnnzM — Artnet (@artnet) September 29, 2020

Изучив 1650 фотографий, учёный обнаружил под слоями краски ранее неизвестный набросок, сделанный в технике спольверо. Он подразумевает, что да Винчи использовал трафарет с отверстиями и древесный уголь.

Эскиз отличается от финальной версии картины. На нём Мона Лиза показана в немного другой позе и в её волосах есть заколка. Такая причёска не была популярна во Флоренции в те времена, поэтому, по догадкам Котта, мастер мог изобразить на ней аллегорию или богиню.

В 2019 году в Лувре появилась 3D-копия Моны Лизы в натуральную величину. Для её создания разработчики использовали рентгеновское и инфракрасное сканирование полотна, которое помогло определить, как выглядели лицо и тело натурщицы, писал NEWS.ru.