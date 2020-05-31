Третьяковская галерея не планирует повышать цены после открытия

Государственная Третьяковская галерея после открытия не будет повышать цены на билеты для покрытия финансовых потерь, с которыми пришлось столкнуться в связи с пандемией коронавируса.
Генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова заявила, что даже нынешняя стоимость посещения для многих может стать преградой для посещения экспозиций,
Мы не будем пересматривать цены на билеты. Я имею в виду в сторону увеличения, — сказала она.
Трегулова напомнила, что для гостей в возрасте до 18 лет вход в музей бесплатный. Также у галереи есть программа лояльности «Друзья Третьяковки».
Ранее о намерении не повышать цены на билеты объявил директор «Гаража» Антон Белов. Он также рассказал, что рассматривает возможность снизить стоимость посещения, писал NEWS.ru.
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