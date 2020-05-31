Третьяковская галерея не планирует повышать цены после открытия

https://static.news.ru/photo/781e371e-a3fc-11ea-a926-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная Третьяковская галерея после открытия не будет повышать цены на билеты для покрытия финансовых потерь, с которыми пришлось столкнуться в связи с пандемией коронавируса.

Генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова заявила, что даже нынешняя стоимость посещения для многих может стать преградой для посещения экспозиций, передаёт ТАСС. Сейчас полный билет без льгот стоит 500–600 рублей.

Мы не будем пересматривать цены на билеты. Я имею в виду в сторону увеличения, — сказала она.

Трегулова напомнила, что для гостей в возрасте до 18 лет вход в музей бесплатный. Также у галереи есть программа лояльности «Друзья Третьяковки».

Ранее о намерении не повышать цены на билеты объявил директор «Гаража» Антон Белов. Он также рассказал, что рассматривает возможность снизить стоимость посещения, писал NEWS.ru.