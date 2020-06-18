Торги русского декоративно-прикладного искусства принесли Sotheby's $3 млн

https://static.news.ru/photo/89809496-b150-11ea-8760-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sotheby's/facebook.com

Аукционный дом Sotheby's выручил £2,4 млн (около $3 млн) во время торгов предметами русского декоративно-прикладного искусства. Торги проходили с 9 по 17 июня.

Самым дорогим предметом стала икона Спаса Вседержителя в серебряном эмалированном окладе фирмы Карла Фаберже, выполненном в стиле ар-нуво, сообщает ТАСС. Её продали за £375 тысяч, в пять раз дороже прогнозируемой стоимости £60-80 тысяч.

Также была продана икона святой мученицы Александры Римской в позолоченном окладе фабрики Павла Овчинникова за £68,8 тысяч. Кроме того, с молотка ушли круглые настольные часы Фаберже по цене в £60 тысяч.

В ноябре 2019 года распродажа русского искусства на аукционе Sotheby's в Лондоне принесла £18 млн. Топ-лотом стала картина «Сферический супрематизм» Ивана Клюна, проданная за £4,9 млн при прогнозируемой стоимости в £2,5–3,5 млн, писал NEWS.ru.