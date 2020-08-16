Нарисованную дубинкой картину «Беларусь» продали за 3 млн рублей

https://static.news.ru/photo/9ec21fbc-e06e-11ea-b2cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Voronin/Global Look Press

Картина «Беларусь» российского художника Артёма Лоскутова ушла с молотка за 3 млн рублей. Артист создал её при помощи милицейской дубинки.

О том, кто приобрёл работу, художник не сообщил. Позже он планирует, как и обещал, перевести половину вырученных средств на помощь жителям Белоруссии.

Начальная стоимость работы составляла 1 рубль. Торги продлились до 22:30 14 августа.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.

По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским, писал NEWS.ru.