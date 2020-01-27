Организаторы выставки работ Сальвадора Дали в Москве проведут конкурс на лучший костюм в стиле художника.
Директор Музея Фаберже и председатель правления фонда «Связь времён» Владимир Воронченко заявил, что победителю состязания будет вручена премия за самый удачный образ,
У нас будет конкурс костюмов. Я думаю, придёт очень много людей в костюмах и образах Сальвадора Дали и Галы. У нас будет жюри, будут специальные дни для проведения конкурса, — сказал Воронченко.
Выставка открывается 28 января в Манеже. По словам организаторов, речи о продлении срока работы экспозиции не идёт, так как сразу после её окончания 25 марта запланированы другие события.
Как писал NEWS.ru, зрителям представят более 180 произведений Сальвадора Дали: живопись, рисунки, акварели и гравюры. Часть из них привезут в Россию впервые.
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