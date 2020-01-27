https://static.news.ru/photo/ebc4920c-40f2-11ea-a30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Организаторы выставки работ Сальвадора Дали в Москве проведут конкурс на лучший костюм в стиле художника.

Директор Музея Фаберже и председатель правления фонда «Связь времён» Владимир Воронченко заявил, что победителю состязания будет вручена премия за самый удачный образ, передаёт ТАСС.

У нас будет конкурс костюмов. Я думаю, придёт очень много людей в костюмах и образах Сальвадора Дали и Галы. У нас будет жюри, будут специальные дни для проведения конкурса, — сказал Воронченко.

Выставка открывается 28 января в Манеже. По словам организаторов, речи о продлении срока работы экспозиции не идёт, так как сразу после её окончания 25 марта запланированы другие события.

Как писал NEWS.ru, зрителям представят более 180 произведений Сальвадора Дали: живопись, рисунки, акварели и гравюры. Часть из них привезут в Россию впервые.