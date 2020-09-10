Музей Орсе принёс извинения женщине, которую не пускали из-за декольте

https://static.news.ru/photo/e27daf7a-f37c-11ea-ae9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look press

Администрация музея Орсе в Париже принесла извинения посетительнице, которую не пустили на экспозицию из-за декольте. Дирекция признала, что сотрудник службы безопасности совершил ошибку, заявив, что её наряд «слишком легкомысленный».

9 сентября 22-летняя женщина заявила, что охранник пропустил её в музей только после того, как она надела куртку. Он сослался на правила и отказался пояснять, что именно его не устроило в её внешнем виде.

Я — это не только моя грудь и моё тело, ваши двойные стандарты не должны ограничивать моё право на доступ к культуре и знаниям, — написала женщина в открытом письме.

Lettre ouverte @MuseeOrsay



Ci-joint la robe de la discorde (photo prise quatre heures plus tÃ´t) pic.twitter.com/FTIXQKsdRZ — TÃ´â (@jeavnne) September 9, 2020

Принеся извинения, руководство музея объяснило случившееся чрезмерной строгостью сотрудника службы безопасности и отметило, что в правилах не прописано ограничений по поводу одежды посетителей.

Как писал NEWS.ru, в Великобритании к 18 месяцам заключения приговорили мужчину, который испортил картину испанского художника Пабло Пикассо. Пострадало выставленное в галерее Tate Modern произведение «Бюст женщины», которое мастер создал в 1944 году.