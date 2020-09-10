Музей Орсе принёс извинения женщине, которую не пускали из-за декольте

Администрация музея Орсе в Париже принесла извинения посетительнице, которую не пустили на экспозицию из-за декольте. Дирекция признала, что сотрудник службы безопасности совершил ошибку, заявив, что её наряд «слишком легкомысленный».
9 сентября 22-летняя женщина заявила, что охранник пропустил её в музей только после того, как она надела куртку. Он сослался на правила и отказался пояснять, что именно его не устроило в её внешнем виде.
Я — это не только моя грудь и моё тело, ваши двойные стандарты не должны ограничивать моё право на доступ к культуре и знаниям, — написала женщина в открытом письме.
Принеся извинения, руководство музея объяснило случившееся чрезмерной строгостью сотрудника службы безопасности и отметило, что в правилах не прописано ограничений по поводу одежды посетителей.
Как писал NEWS.ru, в Великобритании к 18 месяцам заключения приговорили мужчину, который испортил картину испанского художника Пабло Пикассо. Пострадало выставленное в галерее Tate Modern произведение «Бюст женщины», которое мастер создал в 1944 году.