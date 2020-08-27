Испортившего в музее Tate Modern картину Пикассо мужчину отправили в тюрьму

В Великобритании к 18 месяцам заключения приговорили мужчину, который испортил картину испанского художника Пабло Пикассо. Пострадало выставленное в галерее Tate Modern произведение «Бюст женщины», которое мастер создал в 1944 году.
Виновником оказался 20-летний студент-архитектор из Испании Шакил Мэсси,
Мэсси рассказал задержавшим его охранникам, что это был его перформанс. В кармане у него была записка, в которой он загадал, на какой срок его отправят в тюрьму.
Кроме того, вандал заявил, что сделал отсылку к польскому художнику Владимиру Уманцу, который в том же Tate Modern испортил картину Марка Ротко, назвав это своим художественным самовыражением.
Представители галереи заявили, что «Бюст женщины», изображающий музу Пикассо по имени Дора Маар, оценивается в $26 млн. Картина, принадлежащая сейчас частному коллекционеру, выставляется в музее с 2011 года,
Как писал NEWS.ru, в Нидерландах из музея в городе Лердам неизвестные похитили картину голландского художника Франса Халса, писавшего в эпоху Золотого века. Злоумышленники выкрали полотно «Два смеющихся мальчика с кружкой пива», созданное в 1626–1627 годах.
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