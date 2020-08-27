Испортившего в музее Tate Modern картину Пикассо мужчину отправили в тюрьму

https://static.news.ru/photo/1bfbb5d8-e87b-11ea-b19c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Tang/Xinhua/Global Look Press

В Великобритании к 18 месяцам заключения приговорили мужчину, который испортил картину испанского художника Пабло Пикассо. Пострадало выставленное в галерее Tate Modern произведение «Бюст женщины», которое мастер создал в 1944 году.

Виновником оказался 20-летний студент-архитектор из Испании Шакил Мэсси, сообщает Evening Standard. Он ударил по стенду металлическим замком, пробив защитное стекло, осколки которого порвали полотно, после чего картина свалилась со стены.

Мэсси рассказал задержавшим его охранникам, что это был его перформанс. В кармане у него была записка, в которой он загадал, на какой срок его отправят в тюрьму.

Кроме того, вандал заявил, что сделал отсылку к польскому художнику Владимиру Уманцу, который в том же Tate Modern испортил картину Марка Ротко, назвав это своим художественным самовыражением.

Представители галереи заявили, что «Бюст женщины», изображающий музу Пикассо по имени Дора Маар, оценивается в $26 млн. Картина, принадлежащая сейчас частному коллекционеру, выставляется в музее с 2011 года, отмечает Би-би-си. На реставрацию уйдёт, предположительно, 18 месяцев, и сам процесс обойдётся в $450 тысяч.

Как писал NEWS.ru, в Нидерландах из музея в городе Лердам неизвестные похитили картину голландского художника Франса Халса, писавшего в эпоху Золотого века. Злоумышленники выкрали полотно «Два смеющихся мальчика с кружкой пива», созданное в 1626–1627 годах.