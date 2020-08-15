Художник продал написанную дубинкой картину «Беларусь» за 3 млн рублей

Картина размером 40×60 сантиметров представляет собой горизонтальные полосы, которые нанесены путём ударов дубинкой, измазанной красной краской. Она напоминает флагн, который используют участники протестов в Белоруссии. Артёмов назвал такой стиль творчества «дубинопись».
Торги за картину начинались с 1 рубля. Половину вырученных от её продажи средств художник обещал перевести белорусским демонстрантам.
Протесты в Белоруссии вспыхнули 9 августа после президентских выборов. Демонстранты считают итоги голосования, согласно которым в очередной раз победил действующий президент Александр Лукашенко, сфальсифицированными.
В первые дни протесты сопровождались столкновениями с силовиками, в которых пострадали десятки человек и массовыми задержаниями митингующих. Известно по меньшей мере о двух жертвах. В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. Самым мирным днём протестов стало 14 августа.
Ранее NEWS.ru писал, что протестующих Белоруссии поддержал российский Pornhub. Представители порносайта опубликовали в соцсетях призыв к силовикам использовать руки для того, чтобы держать что-нибудь другое. Запись они сопроводили перечёркнутым изображением полицейской дубинки.