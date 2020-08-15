Pornhub призвал силовиков в Белоруссии держать в руках «что-нибудь другое»

https://static.news.ru/photo/8291aac0-dee7-11ea-b8bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский Pornhub поддержал жителей Белоруссии, недовольных результатами выборов президента.

На станице во «ВКонтакте» представители порносайта обратились к белорусским силовикам.

Пожалуйста, используйте ваши руки, чтобы держать что-нибудь другое, — говорится в публикации.

Пост сопровождается фотографией полицейской дубинки, перечёркнутой красной полосой слева направо.

Ранее российская певица белорусского происхождения Диана Арбенина поддержала жителей Белоруссии и высказалась за прекращение насилия в стране. Исполнительница призвала белорусов быть осторожнее и заявила, что верит в справедливость.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства Александра Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах. В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. В результате 14 августа стало самым мирным днём протестов.