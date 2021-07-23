Юг Африки накрыли небывалые морозы

На юге Африки, где сейчас зима, зафиксирован новый рекорд минимальной температуры. Минувшей ночью центральную часть Южно-Африканской Республики накрыли небывалые морозы, передаёт местная радиостанция SABC со ссылкой на метеослужбу ЮАР.

В ночь на 24 июля рекорд был побит в 19 районах Африки. В частности, в Кимберли и прилегающих районах мороз достиг минус 9,9 градуса Цельсия. Синоптики не наблюдали таких холодов за весь период метеорологических наблюдений. А в Йоханнесбурге температура упала до минус семи градусов. Прошлый рекорд холодов (6,3 градуса) там был зафиксирован 19 июля 1995 года.

Помимо этого, впервые за долгое время в различных частях ЮАР выпал снег. Некоторые подростки в этом году првый раз в жизни увидели снегопады. Отмечается, что из-за обледенения перекрыты многочисленные автомобильные дороги.

Ранее сообщалось, что в Московской области в субботу, 24 июля, объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за высокого риска пожаров. Погода в регионе потенциально опасна.