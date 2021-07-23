«Жёлтый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за риска пожаров

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В Московской области в субботу, 24 июля, объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за высокого риска пожаров. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

В Московской области местами высокая пожароопасность четвёртого класса. Период предупреждения до 21:00 24 июля, — говорится на сайте ведомства.

Погода в регионе потенциально опасна. При этом температура в целом на выходных будет не очень высокой. Ожидаются прохладные ночи — до +10... +12 градусов тепла. Днём будет умеренно тепло: +21... + 23 в субботу и +20... +25 в воскресенье.

В понедельник, 26 июля, ночью +7... +12, днём +22... +27. Ветер слабый. Во вторник, 27 июля, ночью +9... +14, днём +24... +29. Ветер слабый, — сказано в сообщении.

Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6–11 метров в секунду. Центральная Россия в выходные отдохнёт от жары, заверили в Гидрометцентре.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что со следующей недели в Москве снова станет жарко. Температура поднимется до +32 градусов.