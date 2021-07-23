В Москву вернётся жара

Со следующей неделе в Москве снова станет жарко. Температура поднимется до 32°C, как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец для радиостанции «Говорит Москва».

В первую половину недели будет солнечно, сухо и тепло, без ветра. Воздух будет прогреваться сильнее с каждым днём, 30-градусной отметки температура достигнет во вторник.

В среду температура достигнет своего пика +27°C...+32°C, что на семь градусов выше климатической нормы. Тем не менее, этот всплеск тепла будет непродолжительным, не стоит опасаться повторения изнуряющей жары, которая фиксировалась почти две недели в первой половине июля, — рассказал Тишковец.

В четверг же будет облачно, пройдут грозовые дожди и температура вернётся к норме +22°C...+27°C.

Ранее начальник отдела метеорологии Управления метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги» Елена Тимакина объяснила, что самым точным и подробным прогнозом погоды является прогноз на ближайшие сутки. Он позволяет учитывать развитие погодных явлений со стопроцентной достоверностью.