Метеоролог объяснила, какому прогнозу погоды можно верить

Самым точным и подробным прогнозом погоды является прогноз на ближайшие сутки. Он позволяет учитывать развитие погодных явлений со стопроцентной достоверностью. Об этом в интервью РИА Новости рассказала начальник отдела метеорологии Управления метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги» Елена Тимакина.

По словам специалиста, в суточных прогнозах максимально точно указывается температура воздуха, сила ветра и атмосферное давление, количество осадков. Чем более отдалённый прогноз, тем ниже его достоверность.

Поэтому прогноз на ближайшие три дня сбывается в 80–85% случаев, а прогноз на пять-десять дней точен лишь на 50–70%, — объяснила Елена Тимакина.

При этом самые распространённые ошибки в трактовке прогнозов горожане допускают в ситуации с осадками. Так, формулировка о «50% вероятности дождя» вовсе не говорит о том, что дождь либо пойдёт, либо нет.

На самом деле это может означать, что на половине территории Москвы дождь пойдёт, а на остальных участках — нет. В достоверных прогнозах всегда даются уточнения. Если их нет, то лучше перепроверить сведения на других ресурсах, — подчеркнула метеоролог.

Самые сложные объекты прогнозирования — различные стихийные бедствия: гроза, ураган, град. Они прогнозируются примерно за шесть часов до начала. При этом крайне сложно точно предсказать, в каком месте град или ливень пройдут с наибольшей интенсивностью.

Ранее синоптики пообещали, что жара до 30 градусов вернётся в Москву на следующей неделе.