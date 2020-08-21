В ЮАР скончался 116-летний мужчина

https://static.news.ru/photo/d96408ea-e48a-11ea-8ca9-fa163e074e61_660.jpg Фредди Блом (слева) в свой 113-й день рождения. Фото: Imago/TASS/ТАСС

В ЮАР ушёл из жизни один из самых старых жителей страны — 116-летний Фреди Блом.

Об этом сообщил местный телеканал «И-эй-си-эй». По его данным, мужчина скончался 22 августа в собственном доме в Кейптауне. 8 мая 2020 года ему исполнилось 116 лет.

Блом родился в небольшом городе Аделаида в провинции Восточный Кейп на юге страны, передаёт РЕН ТВ. До 80 лет он работал на фермах в окрестностях Кейптауна.

Эксперты Книги рекордов Гиннесса не проверяли его метрические документы. Именно по этой причине Блом не был внесён в официальный список издания.

Ранее NEWS.ru писал о том, что гитарист Джек Шерман, бывший музыкант рок-группы Red Hot Chili Peppers, скончался в возрасте 64 лет. Об этом на официальной странице RHCP в социальной сети сообщили участники коллектива. В настоящее время причины смерти Шермана не разглашаются.