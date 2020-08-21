В ЮАР скончался 116-летний мужчина

В ЮАР ушёл из жизни один из самых старых жителей страны — 116-летний Фреди Блом.
Об этом сообщил местный телеканал «И-эй-си-эй». По его данным, мужчина скончался 22 августа в собственном доме в Кейптауне. 8 мая 2020 года ему исполнилось 116 лет.
Блом родился в небольшом городе Аделаида в провинции Восточный Кейп на юге страны,
Эксперты Книги рекордов Гиннесса не проверяли его метрические документы. Именно по этой причине Блом не был внесён в официальный список издания.
Ранее NEWS.ru писал о том, что гитарист Джек Шерман, бывший музыкант рок-группы Red Hot Chili Peppers, скончался в возрасте 64 лет. Об этом на официальной странице RHCP в социальной сети сообщили участники коллектива. В настоящее время причины смерти Шермана не разглашаются.
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