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Африка

В ЦАР открылось представительство Минобороны России

18:27, 24 октября 2020 11
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представительство Минобороны России начало работу в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщил посол РФ в стране Владимир Титоренко.

Церемония открытия представительства Министерства обороны состоялась, с сегодняшнего дня оно начинает функционировать, — цитирует дипломата РИА Новости.

Он пояснил, что в республику прибыли российские офицеры, в числе которых генерал Олег Польгуев. Он и будет возглавлять представительство.

Посол добавил, что россияне будут оказывать содействие информированию Минобороны и Генштаба ВС ЦАР, а также заниматься подготовкой офицерских кадров. Польгуев получит статус советника министерства и Генштаба.

Ранее NEWS.ru писал, что глава правительства ЦАР Фирмен Нгребада направляется в Москву с рабочим визитом. Он встретится с российскими министрами, замглавы МИД, а также со спецпредставителем президента по Африке и Ближнему Востоку Михаилом Богдановым.

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