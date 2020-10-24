В ЦАР открылось представительство Минобороны России

https://static.news.ru/photo/d86b5c1c-160e-11eb-b070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представительство Минобороны России начало работу в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщил посол РФ в стране Владимир Титоренко.

Церемония открытия представительства Министерства обороны состоялась, с сегодняшнего дня оно начинает функционировать, — цитирует дипломата РИА Новости.

Он пояснил, что в республику прибыли российские офицеры, в числе которых генерал Олег Польгуев. Он и будет возглавлять представительство.

Посол добавил, что россияне будут оказывать содействие информированию Минобороны и Генштаба ВС ЦАР, а также заниматься подготовкой офицерских кадров. Польгуев получит статус советника министерства и Генштаба.

Ранее NEWS.ru писал, что глава правительства ЦАР Фирмен Нгребада направляется в Москву с рабочим визитом. Он встретится с российскими министрами, замглавы МИД, а также со спецпредставителем президента по Африке и Ближнему Востоку Михаилом Богдановым.