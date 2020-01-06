Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Исламистская военная группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ) напала на военную базу в кенийском городе Ламу. В результате происшествия трое американских военных погибли, ещё двое ранены.

Раненые американцы были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии, — цитирует «Политика сегодня» сообщение командования.

В свою очередь боевики утверждают, что убили 17 американцев и 9 кенийцев. Кроме того, они повредили шесть гражданских самолётов.

Ранее NEWS.ru писал, что посольство РФ в Кении в связи с этим инцидентом посоветовало россиянам, находящимся на территории африканского государства, быть бдительными и избегать мест массового скопления людей.

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