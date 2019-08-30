https://static.news.ru/photo/0bccf8b0-cbea-11e9-bb78-fa163e074e61_660.jpg Омар аль-Башир Фото: Mohamed Khidir/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суданский суд предъявил официальные обвинения бывшему президенту Судана Омару аль-Баширу в незаконном хранении зарубежной валюты и коррупции.

Также судья отклонил просьбу защиты об освобождении политика под залог, отметив, что решение по данному вопросу планируется принять на слушаниях 7 сентября.

В свою очередь адвокат Башира сообщил, что подсудимый отрицает свою вину. Свидетели защиты выступят на следующем заседании, передаёт Reuters .

Как писал News.ru, 18 мая отстранённый от власти экс-президент Судана прошёл процедуру допроса в Генеральной прокуратуре страны, в которого признал себя виновным в коррупции, незаконном обращении иностранной валюты и отмывании денежных средств.

Масштабные акции протеста, вызванные тяжелейшей экономической ситуацией, продолжались в Судане несколько месяцев. 11 апреля армия взяла управление в свои руки, отстранив от должности правившего 30 лет Омара аль-Башира. Он должен предстать перед судом 17 августа.