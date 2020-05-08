Президент ЮАР призвал дать Африке двухлетнюю отсрочку по долгам

Президент ЮАР Сирил Рамапоса, который в настоящее время председательствует в Африканском союзе, хочет добиться двухлетнего моратория для стран Африки на выплату суверенных долгов и процентов по ним.
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Президент ЮАР отметил, что пандемия коронавируса грозит Африке крупнейшими экономическими и социальными потерями. В Африканском союзе разработали план по оказанию помощи со стороны мирового сообщества, включающий субсидии странам континента в размере $100 млрд.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что власти ЮАР выпустят на свободу 19 тысяч заключённых, чтобы не допустить распространения коронавируса в тюрьмах.
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