Президент ЮАР призвал дать Африке двухлетнюю отсрочку по долгам

https://static.news.ru/photo/b5058ce4-9223-11ea-a732-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Cheng/Global Look Press

Президент ЮАР Сирил Рамапоса, который в настоящее время председательствует в Африканском союзе, хочет добиться двухлетнего моратория для стран Африки на выплату суверенных долгов и процентов по ним.

Как передаёт ТАСС, во время видеоконференции с африканскими политиками Рамапоса заявил, что его инициатива получила частичное одобрение в Международном валютном фонде и Всемирном банке, которые допустили введение девятимесячного моратория на выплату долгов.

Президент ЮАР отметил, что пандемия коронавируса грозит Африке крупнейшими экономическими и социальными потерями. В Африканском союзе разработали план по оказанию помощи со стороны мирового сообщества, включающий субсидии странам континента в размере $100 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что власти ЮАР выпустят на свободу 19 тысяч заключённых, чтобы не допустить распространения коронавируса в тюрьмах.