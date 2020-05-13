Подозреваемый в убийстве экс-жены премьер Лесото уйдёт в отставку

https://static.news.ru/photo/8420904c-94fd-11ea-a74c-fa163e074e61_660.jpg Томас Табане Фото: Mahmoud Jay Letsie/twitter.com

Премьер-министр южноафриканского Королевства Лесото Томас Табане к 22 мая уйдёт в отставку, сообщил его пресс-секретарь. По словам самого политика, 13 мая он направит соответствующее заявление королю Летсие III.

Уход Табане с поста премьера разрешит политический кризис, разразившийся в конце 2019 года, отмечает Reuters. Мужчина вынужден уйти в отставку на фоне подозрений в убийстве бывшей супруги в 2017 году. Как считают правоохранители, премьер и его нынешняя жена вступили в сговор с целью расправы. Пара отрицает причастность к преступлению.

Пост премьера Лесото, как ожидается, займёт нынешний министр финансов Моэкетси Майоро.

Как писал NEWS.ru, в апреле Табане задействовал армию для восстановления «правопорядка» в стране.