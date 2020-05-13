Подозреваемый в убийстве экс-жены премьер Лесото уйдёт в отставку

Премьер-министр южноафриканского Королевства Лесото Томас Табане к 22 мая уйдёт в отставку, сообщил его пресс-секретарь. По словам самого политика, 13 мая он направит соответствующее заявление королю Летсие III.
Уход Табане с поста премьера разрешит политический кризис, разразившийся в конце 2019 года,
Пост премьера Лесото, как ожидается, займёт нынешний министр финансов Моэкетси Майоро.
Как писал NEWS.ru, в апреле Табане задействовал армию для восстановления «правопорядка» в стране.
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