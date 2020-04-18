Премьер Лесото вывел на улицы армию для восстановления порядка

Премьер-министр южноафриканского королевства Лесото Томас Табане задействовал армию, которая должна восстановить «правопорядок» в стране.
По данным портала Eyewitness News, военным
Ранее бывшие соратники Табане по партии объединились с силами оппозиции, чтобы сформировать коалиционное правительство. Они выступают за отставку 80-летнего политика.
Премьер считает, что оппозиция организовала заговор с целью свергнуть правительство. Силы безопасности получили приказ провести расследование. Сам Табане заявил, что уйдёт в отставку в конце июля.
С 15 по 28 апреля в стране введён режим ЧС в сфере здравоохранения. Также в Лесото действует режим изоляции до 21 апреля. Работа парламента должна быть приостановлена на три месяца, однако конституционный суд страны отменил это решение Табане.
Премьер пытался снять с поста комиссара полиции Холомо Молибели. Страж порядка заявил о жесткости военных и полиции во время режима изоляции. Несмотря на то, что суд наложил запрет на отстранение комиссара, армия задержала Холомо Молибели, его заместителя и одного из старших сотрудников полиции. Об этом
В настоящий момент в стране не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции.
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