На Мадагаскаре уволили министра образования за покупку конфет

https://static.news.ru/photo/570c7a38-a7e7-11ea-aa1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр образования Мадагаскара Ридзасу Дзусу Асисамбатра Андриаманане отправлена в отставку в связи с закупкой конфет на $2,2 млн.

С середины апреля жителям Мадагаскара по инициативе властей начали раздавать созданный местными учёными напиток Сovid-Organics. По словам президента страны Андри Радзуэлина, с помощью этого средства можно вылечиться от коронавируса за 10 дней.

Школьники получали по две порции напитка в день. Поскольку он создан на основе полыни, министр образования сочла его слишком горьким и решила закупить для учащихся конфеты и леденцы.

Власти инициативу не оценили. Главу ведомства обвинили в попытке обогащения и отправили в отставку. Её обязанности исполняет министр высшего образования и научных исследований Элья Беатрис Ассумаку, сообщает Vanguard.

Ранее NEWS.ru писал, что первые случаи коронавируса на Мадагаскаре были зафиксированы во второй половине марта, а первая смерть от инфекции — в середине мая. На тот момент в стране было выявлено 304 случая заражения.

В мире в настоящее время насчитывается более 6,7 млн инфицированных COVID-19, свыше 394 тысяч погибли, более 2,8 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, выявлено 458,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 221,3 тысячи человек, 5,7 тысячи умерли.