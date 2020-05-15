На Мадагаскаре уволили министра образования за покупку конфет

Министр образования Мадагаскара Ридзасу Дзусу Асисамбатра Андриаманане отправлена в отставку в связи с закупкой конфет на $2,2 млн.
С середины апреля жителям Мадагаскара по инициативе властей начали раздавать созданный местными учёными напиток Сovid-Organics. По словам президента страны Андри Радзуэлина, с помощью этого средства можно вылечиться от коронавируса за 10 дней.
Школьники получали по две порции напитка в день. Поскольку он создан на основе полыни, министр образования сочла его слишком горьким и решила закупить для учащихся конфеты и леденцы.
Власти инициативу не оценили. Главу ведомства обвинили в попытке обогащения и отправили в отставку. Её обязанности исполняет министр высшего образования и научных исследований Элья Беатрис Ассумаку,
Ранее NEWS.ru писал, что первые случаи коронавируса на Мадагаскаре были зафиксированы во второй половине марта, а первая смерть от инфекции — в середине мая. На тот момент в стране было выявлено 304 случая заражения.
В мире в настоящее время насчитывается более 6,7 млн инфицированных COVID-19, свыше 394 тысяч погибли, более 2,8 млн выздоровели.
В России, согласно последним данным, выявлено 458,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 221,3 тысячи человек, 5,7 тысячи умерли.
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