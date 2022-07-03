Ливийская армия перешла на сторону протестующих и поддержала их требования В Ливии армия перешла на сторону протестующих

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Ливия

Ливийская народная армия (ЛНА) 2 июня перешла на сторону протестующих. Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил, что командование «следует за народным движением, которое выражает законные требования», сообщает ТАСС.

Генеральное командование заявляет о поддержке народной воли и требований граждан. При этом наш национальный долг — обратиться к ливийскому народу с призывом не наносить ущерб общественным и частным объектам, — цитирует агентство заявление ЛНА.

По словам аль-Мисмари, армия не подведет людей и не оставит их уязвимыми «для шантажа и вмешательства». Народу обещана защита. При этом демонстрации следует проводить «мирным путем», добавил официальный представитель ЛНА.

В столице Ливии Триполи 1 июля люди вышли на улицы с требованием роспуска органов власти, скорейшей организации президентских и парламентских выборов. В Тобруке протестующие штурмом взяли здание парламента, позже его подожгли.