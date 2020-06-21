Лига арабских государств проведёт третье заседание комитета по Ливии

https://static.news.ru/photo/b74d3182-b3d4-11ea-8790-fa163e074e61_660.jpg Конференция в Берлине Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Лига арабских государств (ЛАГ) анонсировала проведение третьего заседания Международного комитета по Ливии, решение о создании которого приняли участники конференции в Берлине в январе 2020 года.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление ЛАГ, заседание комитета состоится в понедельник, 22 июня. Оно пройдёт на уровне высокопоставленных лиц в сотрудничестве с миссией ООН по поддержке Ливии. Комитет начал свою работу 16 февраля 2020 года.

Заседание пройдёт в видеоформате. В ходе встречи стороны собираются обсудить военную обстановку в Ливии, в частности эскалацию вокруг города Сирт.

Как писал NEWS.ru, международная конференция по Ливии прошла в столице Германии 19 января. В ней приняли участие представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. Делегацию РФ возглавлял глава страны Владимир Путин. Перед основной частью мероприятия российский лидер провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

По итогам конференции было принято совместное заявление, которое призвало стороны конфликта в североафриканской стране прекратить все военные передвижения. Аналогичный призыв касался тех, кто оказывает противоборствующим сторонам помощь. Участники конференции предложили Совбезу ООН ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня. Документ также предусматривает эмбарго на поставки оружия.

16 февраля на встрече по Ливии в Мюнхене участники сформировали Международный комитет, о котором договорились в Берлине.

В Ливии уже долгое время сохраняется двоевластие. Признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем контролирует столицу страны Триполи. Восточные и южные территории, включающие большую часть нефтяных месторождений, занимают силы ЛНА маршала Хафтара, которые признают в качестве легитимной власти кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.