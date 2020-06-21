Лига арабских государств проведёт третье заседание комитета по Ливии

Лига арабских государств (ЛАГ) анонсировала проведение третьего заседания Международного комитета по Ливии, решение о создании которого приняли участники конференции в Берлине в январе 2020 года.
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Заседание пройдёт в видеоформате. В ходе встречи стороны собираются обсудить военную обстановку в Ливии, в частности эскалацию вокруг города Сирт.
Как писал NEWS.ru, международная конференция по Ливии прошла в столице Германии 19 января. В ней приняли участие представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. Делегацию РФ возглавлял глава страны Владимир Путин. Перед основной частью мероприятия российский лидер провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
По итогам конференции было принято совместное заявление, которое призвало стороны конфликта в североафриканской стране прекратить все военные передвижения. Аналогичный призыв касался тех, кто оказывает противоборствующим сторонам помощь. Участники конференции предложили Совбезу ООН ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня. Документ также предусматривает эмбарго на поставки оружия.
16 февраля на встрече по Ливии в Мюнхене участники сформировали Международный комитет, о котором договорились в Берлине.
В Ливии уже долгое время сохраняется двоевластие. Признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем контролирует столицу страны Триполи. Восточные и южные территории, включающие большую часть нефтяных месторождений, занимают силы ЛНА маршала Хафтара, которые признают в качестве легитимной власти кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.
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