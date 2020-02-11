МИД России заявил о случаях заболевания коронавирусом в Африке. Об этом рассказал заместитель директора департамента Африки МИД России Олег Озеров на пресс-конференции.
Комментируя слова, что в Африке нет ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусом, Озёров сказал, что «они есть»,
Накануне первого американца, который был инфицирован коронавирусом нового типа, по ошибке отпустили из лечебного учреждения в Сан-Диего. Его первоначальные тесты на вирус показали отрицательный результат. Позднее выяснилось, что он всё-таки заражён.
К 11 февраля число погибших от коронавируса в Китае составило 1016 человек. Выздоровели от болезни порядка 4000 человек. За сутки число жертв атипичной пневмонии увеличилось на 108 человек. Об этом говорится в сообщении Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения. По данным ведомства, всего случаев заражения коронавирусом в стране насчитывается 42 638.
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