https://static.news.ru/photo/c8316ffa-4cb3-11ea-a9b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Liang/Global Look Press

МИД России заявил о случаях заболевания коронавирусом в Африке. Об этом рассказал заместитель директора департамента Африки МИД России Олег Озеров на пресс-конференции.

Комментируя слова, что в Африке нет ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусом, Озёров сказал, что «они есть», пишет «Интерфакс».

Накануне первого американца, который был инфицирован коронавирусом нового типа, по ошибке отпустили из лечебного учреждения в Сан-Диего. Его первоначальные тесты на вирус показали отрицательный результат. Позднее выяснилось, что он всё-таки заражён.

К 11 февраля число погибших от коронавируса в Китае составило 1016 человек. Выздоровели от болезни порядка 4000 человек. За сутки число жертв атипичной пневмонии увеличилось на 108 человек. Об этом говорится в сообщении Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения. По данным ведомства, всего случаев заражения коронавирусом в стране насчитывается 42 638.