https://static.news.ru/photo/421bf4b6-ccd0-11e9-9d57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Blinkcatcher/blickwinkel/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал в конголезский медцентр, работа которого направлена на борьбу с вирусом Эбола. Об этом рассказал представитель делегации организации Матиас Гиллманн.

Гутерриш поговорил с пациентами, передаёт ТАСС . Для реализации такой встречи были предприняты все необходимые меры защиты.

Очень важно, чтобы мы не ослабляли свои усилия, — сказал он, отметив, что из обещанных меценатами денег в настоящий момент собрано лишь 15%.

Ранее News.ru писал, что очередной случай смерти от вируса Эбола подтвердили власти Конго. Всего за последнее время жертвами эпидемии в стране стали 1803 человека.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка вируса Эбола в ДРК вызывает обеспокоенность в международном плане. В связи с этим генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о чрезвычайной ситуации в африканской стране.