Идёт подготовка к визиту российской делегации для проверки готовности аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады к возобновлению авиасообщения РФ с курортами Египта, рассказал осведомлённый высокопоставленный источник в африканской стране.
Собеседник рассказал, например, об изменениях в воздушной гавани Шарм-эш-Шейха. По его словам, второй терминал модернизировали, увеличили количество выходов на посадку с восьми до двенадцати. Также улучшили систему безопасности,
Перелёты между РФ и Египтом приостановили в ноябре 2015 года после катастрофы российского лайнера Airbus A321 над Синайским полуостровом. В апреле 2018-го восстановили авиасообщение между Москвой и Каиром.
Ранее NEWS.ru сообщал, что чартерное авиасообщение между Российской Федерацией и Египтом, вероятнее всего, не возобновится в 2019 году. Об этом заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
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