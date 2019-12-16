https://static.news.ru/photo/4139e012-2022-11ea-b255-fa163e074e61_660.jpg Аэропорт в Хургаде Фото: Joko/imagebroker.com/Global Look Press

Идёт подготовка к визиту российской делегации для проверки готовности аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады к возобновлению авиасообщения РФ с курортами Египта, рассказал осведомлённый высокопоставленный источник в африканской стране.

Собеседник рассказал, например, об изменениях в воздушной гавани Шарм-эш-Шейха. По его словам, второй терминал модернизировали, увеличили количество выходов на посадку с восьми до двенадцати. Также улучшили систему безопасности, пишет РИА Новости.

Перелёты между РФ и Египтом приостановили в ноябре 2015 года после катастрофы российского лайнера Airbus A321 над Синайским полуостровом. В апреле 2018-го восстановили авиасообщение между Москвой и Каиром.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чартерное авиасообщение между Российской Федерацией и Египтом, вероятнее всего, не возобновится в 2019 году. Об этом заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.