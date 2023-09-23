Что известно о крушении Ил-76 в Мали: были ли там бойцы ЧВК «Вагнер»

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Ил-76

Возле аэропорта города Гао на северо-востоке Мали разбился и загорелся самолет Ил-76. В СМИ появилась информация, что на борту якобы могли находиться бойцы ЧВК «Вагнер». Что известно о катастрофе на данный момент?

Что известно о крушении самолета в Мали

Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту города Гао на востоке Мали.

«Самолет белого цвета не смог зайти на посадку и разбился около аэропорта. Вскоре после этого он загорелся. На месте работают сотрудники экстренных служб», — говорится в публикации местного издания Malijet.

По словам корреспондента France 24 Сержа Даниэля, Ил-76 загорелся в конце взлетно-посадочной полосы после приземления. Речь может идти о самолете с регистрационным номером TZ98, который перевозил людей и оборудование. На месте происшествия были слышны звуки взрывов, отметил журналист. Сведения о возможных погибших и пострадавших не приводятся. Причины крушения пока не установлены.

Были ли на борту Ил-76 бойцы ЧВК «Вагнер»

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что потерпевший крушение самолет мог принадлежать ЧВК «Вагнер».

«Местные ресурсы сообщают о крушении транспортного самолета Ил-76 в регионе Гао, Мали. Высказываются предположения, что борт мог принадлежать „Вагнеру“. Причины аварии не называются», — говорится в публикации.

Позднее Котенок опубликовал пост с опровержением, сказав, что самолет не принадлежал ЧВК «Вагнер», а предварительной причиной катастрофы называют ошибку пилота.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ил-76

Кому мог принадлежать самолет

По информации военкора Чингиса Дамбиева, лайнер принадлежит белорусской авиакомпании.

«В аэропорту города Гао в Мали потерпел крушение транспортный самолет Ил-76, предположительно, принадлежавший белорусской грузовой авиакомпании Rubystar Airways и выполнявший рейс в интересах Организации Объединенных Наций», — написал в Telegram-канале журналист.

В Telegram-канале GREY ZONE после инцидента пояснили, что транспортный самолет не имеет отношения к ЧВК «Вагнер».

«В настоящий момент в социальных сетях широко распространяются кадры из Мали, а именно из прифронтового города Гао, в окрестностях которого сегодня потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. В условиях информационного вакуума возникают слухи, что самолет принадлежал „Группе Вагнера“. Но это не соответствует действительности», — отметили авторы канала.

Африканист и политтехнолог Виктор Васильев в Telegram-канале отметил, что лайнер принадлежал местным ВВС и не имел отношения в ЧВК «Вагнер».

«Согласно моим инсайдерским данным, на территории Мали разбился Ил-76 местных ВВС. Не ЧВК. И его не сбивали, ошибка пилотирования при посадке», — пояснил эксперт.

Авторы Telegram-канал «Рыбарь» сообщили, что лайнер принадлежал местным властям и отношения к группе «Вагнер» не имеет.

«Антиправительственные СМИ сразу стали распускать слухи, что самолет принадлежал „Вагнеру“, а на борту якобы находились бойцы ЧВК. Информацию сразу подхватили во Франции и на Украине. Вскоре официальные источники заявили, что самолет использовался малийскими властями. Причина падения пока не уточняется, однако, по всей видимости, произошла авария при взлете», — говорится в публикации.

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