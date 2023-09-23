Раскрыты подробности крушения Ил-76 в Мали Военкор Котенок: потерпевший крушение в Мали Ил-76 не принадлежал «Вагнеру»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ил-76

Потерпевший крушение в Мали самолет Ил-76 не принадлежал ЧВК «Вагнер», сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, борт используется местными силами. Он отметил, что предварительной причиной произошедшего стала ошибка пилота.

По принадлежности разбившегося Ил-76 «оркестру» — не подтверждается. Борт использовался местными силами, — написал Котенок.

Ранее он сообщал, что военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Мали. Военкор предположил, что борт мог принадлежать ЧВК «Вагнер». Военкор Чингис Дамбиев опубликовал фото упавшего самолета. Судя по всему, Ил-76 рухнул в безлюдной местности. Он утверждает, что борт принадлежит белорусской грузовой авиакомпании Rubystar Airways. Самолет выполнял рейс в интересах ООН, уточнил Дамбиев.

Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов различного назначения. В зависимости от модификации самолет может доставлять грузы массой до 60 тонн на расстояние свыше 4,2 тысячи километров.

До этого Юрий Котенок утверждал, что подразделения ЧВК «Вагнер» вернулись в зону боевых действий на Украине. По его словам, бойцов частной военной компании заметили в Херсонской области. Журналист отметил, что сейчас эти сведения находятся под грифом «Секретно». Минобороны России пока не комментировало эти данные.