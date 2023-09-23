Стало известно о падении в Мали военного самолета ЧВК «Вагнер» Военкор Котенок: принадлежащий ЧВК «Вагнер» самолет Ил-76 рухнул в Мали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ил-76

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Мали, сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, есть предположения, что борт принадлежит ЧВК «Вагнер».

Местные ресурсы сообщают о крушении транспортного самолета Ил-76 в регионе Гао, Мали. Высказываются предположения, что борт мог принадлежать «Вагнеру». Причины аварии не называются, — рассказал журналист.

Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов различного назначения. В зависимости от модификации самолет может доставлять грузы массой до 60 тонн на расстояние свыше 4,2 тысячи километров.

Ранее Юрий Котенок также утверждал, что подразделения ЧВК «Вагнер» вернулись в зону боевых действий на Украине. По его словам, бойцов частной военной компании заметили в Херсонской области. Журналист отметил, что сейчас эта информация находится под грифом «Секретно». Минобороны России не комментировало эту информацию.

Кроме того, в Сети распространилась информация, что три тысячи вагнеровцев были перемещены в Армению. Как утверждалось, там они должны были организовать антиправительственные акции на территории республики. Премьер-министр республики Никол Пашинян пообещал, что Совет национальной безопасности Армении проверит сообщения о присутствии в стране бойцов ЧВК «Вагнер».