Опубликовано кадры ударов по пунктам дислокации ВСУ под Харьковом и Сумами

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Telegram-канал «НАТОптыш» опубликовал кадры, на которых российская артиллерия наносит удары по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины в Харьковской и Сумской областях. На видео видно, как снаряды падают на ангары, расположенные в населенных пунктах Волчанские Хутора, Великая Писаревка и Пономаренки.

17 сентября несколько взрывов прогремело в Харькове. По данным онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Подробной информации о произошедшем не поступало.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал фото сбитого на Запорожском направлении боевого самолета Вооруженных сил Украины. Летательное средство, предположительно Су-25 ВВС Украины, было подбито бойцами 38-й мотострелковой бригады на Гуляйпольском направлении из ПЗРК.