https://static.news.ru/photo/923549ac-2fe5-11ea-ac4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Официальный представитель руководимой маршалом Халифой Хафтаром Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари опроверг её причастность к удару по военному училищу в столице страны Триполи. В результате этой атаки погибли 30 курсантов.

Как передаёт агентство MENA, аль-Мисмари заявил, что против курсантов был совершён теракт, и допустил, что была использована мина, а не удар с воздуха. Представитель ЛНА призвал расследовать инцидент с участием ООН.

Министерство здравоохранения в Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии сообщило о 30 погибших и 33 раненых в результате удара по военному училищу. Учебное заведение расположено в районе, контролируемом ПНС. Правительство Файеза Сараджа обвинило в ударе армию Хафтара и её союзников.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает Хафтар и его армия. Одним из главных союзников ПНС в этом конфликте выступает Турция. Как сообщал NEWS.ru, 2 января турецкий парламент одобрил отправку вооружённых сил в Ливию на помощь правительству Сараджа.