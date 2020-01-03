Официальный представитель руководимой маршалом Халифой Хафтаром Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари опроверг её причастность к удару по военному училищу в столице страны Триполи. В результате этой атаки погибли 30 курсантов.
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Министерство здравоохранения в Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии сообщило о 30 погибших и 33 раненых в результате удара по военному училищу. Учебное заведение расположено в районе, контролируемом ПНС. Правительство Файеза Сараджа обвинило в ударе армию Хафтара и её союзников.
В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает Хафтар и его армия. Одним из главных союзников ПНС в этом конфликте выступает Турция. Как сообщал NEWS.ru, 2 января турецкий парламент одобрил отправку вооружённых сил в Ливию на помощь правительству Сараджа.
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