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09 июня 2026 в 12:37

Врач рассказала, кому крайне опасно употреблять сало

Диетолог Редина: людям с ожирением категорически нельзя употреблять сало

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Людям с ожирением, атеросклерозом и желчекаменной болезнью категорически нельзя употреблять сало, предупредила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» диетолог Ольга Редина. Аналогично и для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Здоровому человеку, по ее словам, можно до 30 г продукта в день три-четыре раза в неделю.

Идеально сочетать сало с овощами, такими как квашеная капуста, зелень, огурцы, так как клетчатка связывает жир и холестерин. Категорически не рекомендуется совмещать с хлебом, картофелем и макаронами — это создает чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу, — отметила Редина.

Она напомнила, что главный вред сала заключается в его высокой калорийности. На 100 г продукта приходится около 750-800 калорий. Регулярное злоупотребление такой пищей грозит ожирением внутренних органов. Кроме того, сало, как правило, содержит обилие соли, что чревато гипертонией и отеками.

Ранее диетолог Татьяна Файзуллина заявила, что употребление чипсов из сухой лапши грозит сбоями в работе ЖКТ и почек. Она отметила, что такой снек — это концентрат соли, рафинированных углеводов и пальмового жира. Изделия со вкусом соевого соуса или барбекю содержат огромное количество натрия и глутамата.

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