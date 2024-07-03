Врач рассказала, как часто нужно мыться Врач Сережина: мытье тела не стоит проводить более двух раз в день

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Мыться лучше не более двух раз в день, заявила в беседе с РИАМО врач-эксперт Вера Сережина. По ее словам, при очищении кожи важно сократить использование средств с абразивными частицами для защиты барьерной биопленки.

Если мыться слишком часто, особенно с использованием агрессивных средств вроде скрабов, то можно повредить микробиом и барьерную биопленку кожи, — уточнила врач.

Сережина обратила внимание на то, что на эпидермисе в городе каждый день оседает большое количество пыли, микропластика, а также выхлопов от автомобилей и выбросов от предприятий. Врач уточнила, что не менее важным будет проводить ежедневную смену нижнего белья, включая не только трусы, но и майки, бюстгальтер, носки, чулки, колготки. Их состав должен включать натуральные ткани для того, чтобы предотвратить перегревание.

Врач-уролог Батор Гончиков ранее призвал женщин принимать душ после каждого посещения бассейна или пляжа в качестве профилактики цистита. Он также добавил, что после купания стоит переодеваться из мокрого купальника в сухую одежду, чтобы избежать развитие болезни.