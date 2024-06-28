Россиянкам рассказали, как избежать цистита в пляжный сезон Уролог Гончиков: избежать цистита поможет принятие душа после посещения пляжа

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Чтобы избежать цистита в купальный сезон, нужно принимать душ после каждого посещения пляжа или бассейна, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-уролог Батор Гончиков. По его словам, также следует сразу надевать сухую одежду вместо мокрого купальника.

Медик объяснил, что нужно снимать мокрый купальник, чтобы избежать размножение бактерий во влажной среде. Также рекомендуется пить как можно больше жидкости, чтобы промывать мочевые пути.

Употребляйте достаточное количество жидкости — это поможет промывать мочевые пути и уменьшить вероятность размножения бактерий. Рекомендуется пить не менее двух л воды в течение дня, — отметил врач.

Уролог добавил, что не нужно долго терпеть, если хочется в туалет, поскольку из-за этого может развиться инфекция. Не следует долго находиться в холодной воде, так как из-за нее могут сокращаться кровеносные сосуды органов малого таза, а это снижает их защитные функции.

Кроме того, лучше носить натуральные ткани, а не синтетические, подчеркнул Гончиков. Хлопок и лен поглощают влагу и позволяют коже дышать, а синтетика создает влажную среду, благоприятную для развития инфекции, заключил уролог.

Ранее старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Елена Антипова предупредила, что в купальнике с пуш-апом могут размножаться бактерии. По ее словам, это может произойти из-за того, что такой купальник долго сохнет.