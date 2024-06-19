Россиянкам раскрыли опасность купальников с пуш-апом Преподаватель Антипова: в купальнике с пуш-апом могут размножиться бактерии

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В купальнике с пуш-апом могут размножаться бактерии, рассказала LIFE.ru старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Елена Антипова. По ее словам, это может произойти из-за того, что такой купальник долго сохнет.

Эксперт объяснила, что купальник с пуш-апом сохнет долго из-за своей многослойности. Чем дольше ткань остается сырой, тем больше на ней размножаются бактерии, которые всегда туда попадают во время купания в естественных водоемах.

Также из-за того, что он дольше сохнет, купальник может стать причиной переохлаждения, добавила Антипова. В дальнейшем из-за этого могут возникнуть проблемы с женским здоровьем. Поэтому сразу после купания следует переодеваться в сухую одежду.

Кроме того, пуш-ап будет оттягивать ткань и затруднять координацию в воде, подчеркнула преподаватель.

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