В России зарегистрировали первый в мире препарат от болезни Бехтерева Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, его разработали российские ученые, сообщает РБК со ссылкой на Минздрав России. Препарат прошел все необходимые испытания, показав высокую эффективность и безопасность его применения.

Разработанный препарат позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. Начальные клинические исследования подтвердили, что развитие заболевания останавливается без снижения активности иммунной системы организма в целом, — говорится в сообщении.

Над лекарством работали ученые из РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН (ИБХ РАН) совместно с российской фармацевтической компанией BIOCAD.

Ректор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов рассказал, что существовавшие прежде препараты позволяли только купировать воспаление, однако саму болезнь остановить были не способны.

Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Болезни характерны боль и скованность в позвоночнике, а также в других суставах, например в тазобедренном, что приводит к ограничениям в подвижности.

Ранее ученые из Северо-Кавказского федерального университета разработали менее токсичные уникальные вещества с высокой противораковой активностью. Новые соединения прошли испытания на предмет активности против наиболее агрессивных форм онкологических заболеваний, которые не лечатся большинством популярных препаратов.