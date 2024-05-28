Стало известно, овощи какого цвета самые полезные Терапевт Асанов: самыми полезными являются овощи зеленого цвета

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Зеленые овощи получают такой цвет благодаря хлорофиллу, который положительно влияет на работу печени и способствует регуляции кислотно-щелочного баланса в организме, сообщил терапевт Видновской КБ Тимур Асанов для NEWS.ru. Врач рассказал о пользе некоторых из этих продуктов.

Огурец. Богат клетчаткой, калием, магнием, фосфором, йодом, а также витаминами группы В, витамином С, замедляет старение, нормализует обмен веществ, улучшает пищеварение, помогает в профилактике заболеваний щитовидной железы, — поделился Асанов.

Если говорить о стручковой фасоли, то она снижает риск инфаркта, помогает при бронхите и ревматизме и сокращает уровень сахара в крови. Овощ богат витаминами А, Е, С, цинком, фолиевой кислотой, клетчаткой, магнием и калием, добавил терапевт.

Сельдерей: кладезь витаминов А, В, С, Е, К, калия, магния, цинка, натрия и железа. Снижает кровяное давление, является природным антисептиком и мочегонным, помогает похудеть и очистить организм, — продолжил врач.

Зеленый перец помогает бороться с бессонницей, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, снижает риск возникновения онкологии. Богат витаминами А, В, С, Е, РР, каротином, кальцием, фосфором, отметил Асанов.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко указала, что чай не является универсальным средством для похудения и не влияет на объем жировой клетки, это из категории мифов. Правильное использование напитка в рационе вместе с активными физическими нагрузками может помочь снизить вес, констатировала она.