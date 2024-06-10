Россиянам перечислили продукты, с которыми нужно быть осторожнее в жару Врач Зарубина: в жару нужно быть осторожнее с молочными продуктами

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В жару нужно быть осторожнее с молоком и молочными продуктами, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина. По ее словам, также стоит более внимательно относиться к блюдам с рыбой и морепродуктами.

Будьте осторожны с блюдами, в основе которых есть сырые яйца, такими как тирамису и соусы. При неправильном хранении они могут привести к сальмонеллезу. А мясные, рыбные, овощные консервы, сыровяленая колбаса могут стать причиной ботулизма. Внимательно проверяйте сроки годности, не ешьте домашнюю консервацию, которая хранилась более года, — объяснила эксперт.

Медик отметила, что также нужно с осторожностью относиться к блюдам из мяса — оно должно быть свежим, без неприятного запаха и слизи. Кроме этого, как подчеркнула Зарубина, следует быть аккуратнее с салатами, в которых есть майонезная заправка, вместо них лучше выбирать те, что заправлены растительным маслом. Она также посоветовала отказаться от употребления алкоголя в жару.

Употребление спиртосодержащих напитков в жару может усугубить ситуацию, что приведет к плохому самочувствию и обострению хронических заболеваний, — добавила гастроэнтеролог.

Ранее кардиолог Дмитрий Орловский рассказал, что, вопреки распространенному мнению, употребление мороженого в жару не поможет охладиться. По его словам, данный продукт стимулирует пищеварение и ускоряет метаболизм, что приводит к «разогреву» организма.