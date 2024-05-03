Россиянам дали советы, как есть куличи без вреда для здоровья Доктор Павлова посоветовала не есть больше одного кусочка кулича за раз

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Кулич может принести много удовольствия без вреда для здоровья при его разумном потреблении, рассказала в своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова, автор канала «Доктор Павлова». По ее словам, за раз не стоит есть больше одного кусочка кулича (примерно 100–150 граммов), особенно после поста, так как это может привести ко вздутию желудка и метеоризму.

По словам эндокринолога, блюдо стоит есть вместе с яйцами, поскольку богатая углеводами выпечка вместе с высокоусвояемым белком замедлит рост глюкозы в крови и будет меньше способствовать накоплению жира. Печь куличи лучше самостоятельно, уменьшив количество сахара и заменив его сладкими сухофруктами. Кроме того, доктор посоветовала использовать при готовке нежирное молоко или кефир. Если же хочется купить уже готовый продукт, то нужно тщательнее его выбирать.

Также Павлова рекомендовала отказаться от сладкой глазированной шапочки кулича, поскольку это самая насыщенная сахарами часть. Лучше украсить выпечку сухофруктами или свежими ягодами, считает эндокринолог.

Ранее диетолог Соломатина рассказала, как выбрать покупной кулич на Пасху. Она призвала обратить внимание на состав кулича, который должен быть максимально простым и натуральным, без ароматизаторов, красителей и консервантов. Также у него должен быть маленький срок годности.