Россиян научили читать общий анализ крови Терапевт Батаев: общий анализ крови помогает выявить широкий спектр заболеваний

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Терапевт, инфекционист, нутрициолог Евгений Батаев в своем личном блоге призвал хотя бы раз в год сдавать общий анализ крови. Врач заявил, что есть несколько базовых показателей здоровья, которые нужно контролировать. Сдавать ОАК следует, даже если нет жалоб, убежден терапевт.

Бывает, что после физических нагрузок, перенесенных ОРВИ или во время менструации показатели ОАК могут отклоняться от нормы. Поэтому врач обязательно попросит пересдать анализы. Если же отклонение сохраняется и продолжается длительное время, это говорит о патологии, — заявил Батаев.

По его словам, есть несколько базовых показателей здоровья, которые нужно контролировать, включая артериальное давление, частоту пульса, вес и окружность талии, уровень холестерина и сахара в крови. Также речь идет об ОАК.

Показатель скорости оседания эритроцитов у женщин в пределах нормы составляет от двух до 15 мм/ч. Для мужчин - от двух до 10 мм/ч. Повышение СОЭ характерно при беременности, обострении хронических заболеваний, отравлении, анемии, заболеваниях соединительной ткани, инфекционно-воспалительных заболеваниях, болезнях печени и почек. Снижение может свидетельствовать о гемоглобинопатии, серповидноклеточной анемии, эритремии, реактивном эритроцитозе, гипофиброногенемии и гипербилирубинемии, а также о приеме некоторых лекарств.

Норма лимфоцитов должна варьироваться от 19 до 37%. Моноциты в пределах от трех до 11% также не вызывают причин для беспокойства. Норма лейкоцитов в общем анализе крови должна составлять от четырех до 10 × 109/л. Показатель тромбоцитов - от 178 до 318 × 109/л. Норма гематокрота для женщин составляет 36-42%, для мужчин - 40-48%. Эритроциты должны варьироваться от 3,9 до 4,7 у первых и от четырех до пяти у последних. Когда речь идет о гемоглобине, у женщин этот показатель в норме выглядит как 120-14- ммоль/л, у мужчин - 130-160 ммоль/л.

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